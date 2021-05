Uomini e Donne, anticipazioni: Ursula difende Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne, anticipazioni. L’ex dama Ursula Bennardo, grande amica di Riccardo Guarnieri, difende il cavaliere e attacca Roberta Di Padua.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Tutto il programma è stato scosso dalle dichiarazioni che Riccardo Guarnieri ha rilasciato a proposito di Roberta Di Padua e del loro rapporto.

Il cavaliere ha infatti dichiarato che Roberta non è mai stata innamorata. La dama era interessata solo alla visibilità che il loro rapporto avrebbe avuto e ne ha approfittato. La reazione di tutto il mondo di Uomini e Donne non si è fatta attendere.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo “Facile dare la colpa agli altri piuttosto che ammettere di non essere innamorati”.

Negli ultimi giorni è scoppiata una vera e propria bomba a Uomini e Donne. Il cavaliere Riccardo Guarnieri ha infatti affermato che Roberta Di Padua non è mai stata innamorata di lui, tutt’altro.

La dama sarebbe stata interessata unicamente alla visibilità che il loro rapporto poteva darle e ad aumentare il numero di follower su Instagram. Tutto il loro rapporto, quindi, sarebbe stato falso e preparato a tavolino da Roberta. Parole pesanti, ovviamente, che hanno scatenato le reazioni più disparate.

Tra le ultime è arrivata anche quella dell’ex dama Ursula Bennardo, compagna dell’ex cavaliere Sossio Aruta. La donna è molto amica di Riccardo, che ha presenziato anche al battesimo della figlia della coppia prima del covid.

La donna ha dichiarato “Ma la differenza tra scegliere qualcuno da avere a fianco e l’essere innamorati è abissale!!” e ha sottolineato che “sia più facile dare la colpa agli altri piuttosto che ammettere di non essere innamorati“.

L’ex dama non ha, quindi, messo in discussione la veridicità delle parole di Riccardo, come fatto anche dal pubblico e dagli opinionisti. Sembrano essere tutti d’accordo sul fatto che Roberta non fosse realmente interessa a Riccardo.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.