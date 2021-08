Uomini e Donne, ufficializzati altri due tronisti del trono classico: Roberta e Matteo

Uomini e Donne trono classico: ufficializzati altri due tronisti per la prossima stagione del dating show di Maria De Filippi.

Dopo quella di Andrea Nicole (prima tronista trans) e di Joele Milan, sono stati ufficializzati anche i nomi di altri due nuovi tronisti del trono classico della prossima edizione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, la cui prima puntata andrà in onda lunedì 13 settembre. Nel cast entrano anche Roberta (21 anni di Roma) e Matteo Fioravanti (24enne anche lui romano).

Nel video di presentazione sui canali social di Uomini e Donne, Roberta si definisce “schietta, sincera e limpida”. La nuova tronista (neolaureata in Lingue e Letterature Straniere) fa della famiglia “il punto di forza. Siamo io, mamma e le mie due sorelle. Ho perso mio padre a 14 anni, all’inizio mi sono chiusa in me stessa e non riuscivo ad affrontare questo dolore con nessuno, forse ero solo troppo piccola e ci ho messo del tempo per capire che dal dolore non possiamo sfuggire ma possiamo solo imparare a conviverci per tutta la vita”.

Per quanto riguarda l’amore, “mi piacerebbe trovare un ragazzo con cui potermi concedere per una volta il lusso di sentirmi vulnerabile e fragile senza vergognarmi. Che si prenda cura di me e che abbia le spalle larghe, non voglio una persona che mi faccia dormire con un occhio chiuso e un occhio aperto, ho bisogno di potermi fidare”. Nel suo video di presentazione, Matteo (il più piccolo di cinque figli in una famiglia della periferia romana) sottolinea invece che “ci sono stati dei momenti difficili, in cui ad illuminare la casa erano le luci delle candele, ma mio padre si è rimboccato le maniche ed è riuscito a tirare su la famiglia”.

È un grande appassionato di calcio, tanto da aver giocato a livello professionistico in Spagna, ma a causa di alcuni infortuni, non ha potuto continuare la sua carriera.

Matteo spera di trovare il vero amore a Uomini e Donne: “Sono tre anni che sono single, mi manca svegliarmi con una persona accanto. Quando m’innamoro do tutto me stesso”.