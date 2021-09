Uomini e Donne: tornata single, Tina Cipollari si rilassa in piscina [FOTO]

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo essere tornata single, Tina Cipollari si rilassa in piscina tra una registrazione e l’altra.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Dopo la turbolenta estate appena trascorsa, Tina Cipollari si rilassa tra una registrazione e l’altra del dating show di Canale 5 con un bagno in piscina.

La vamp è ormai una vera e propria colonna del programma condotto da Maria De Filippi: prima corteggiatrice, poi tronista, infine opinionista. Ma è soprattutto con l’accesa rivalità con Gemma Galgani che la sua popolarità è esplosa.

Sono leggendarie le sue discussioni con la dama torinese, con cui non sono mancati scherzi ma anche momenti di vicinanza. A maggio Tina ha spaventato i fan con la notizia del suo imminente matrimonio.

In molti, infatti, hanno creduto che una volta sposata con l’imprenditore Vincenzo Ferrara, la Cipollari non avrebbe più avuto il tempo di partecipare a Uomini e Donne. Invece il matrimonio è saltato e Tina sarà regolarmente in trasmissione.

La donna, stando alle ultime anticipazioni, ha raccontato durante le ultime registrazioni, che tra lei e Vincenzo è tutto finito e che è tornata single.

Ecco la foto di Tina in piscina:

