Uomini e Donne: Tina Cipollari con una benda sull’occhio [FOTO]

Uomini e Donne, news. Tina Cipollari paparazzata con una benda sull’occhio: cosa è successo all’opinionista?

Arrivano le ultime news di Uomini e Donne. Oggi parliamo di Tina Cipollari, opinionista del programma e vera e propria colonna portante da anni. Celebri e ben note sono le sue diatribe con Gemma Galgani, che animano il trono over ormai da anni.

L’opinionista è stata paparazzata dalla rivista Nuovo con una benda sull’occhio. Cosa è successo alla vamp più famosa della tv italiana? Probabilmente c’è stata una qualche operazione all’occhio, visto anche il titolo dell’articolo a lei dedicato.

La foto in anteprima condivisa dalla rivista titola, infatti, “Il dramma di Tina”. Rassicuriamo subito i fan della donna sulle sue condizioni: Tina sta bene, come testimoniato dalle ultime storie Instagram, dove la donna si mostra durante una vacanza in crociera senza la benda.

Evidentemente c’è stato un momento di difficoltà, fortunatamente superato. Vedremo di nuovo Tina nella prossima stagione di Uomini e Donne, stagione che va componendosi, come annunciato da Raffaella Mennoia.

La storia autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi ha annunciato di essere alle prese con il casting per la prossima stagione proprio in questi giorni. Per saperne di più non ci resta che aspettare ulteriori news.

