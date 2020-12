Uomini e Donne: sospensione natalizia dal 21 dicembre

Uomini e Donne, anticipazioni. Annunciata la data ufficiale di sospensione per le feste natalizie: è il 21 dicembre.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Oggi parliamo del palinsesto di Mediaset: è stata infatti annunciata la data ufficiale di sospensione del dating show condotto da Maria De Filippi.

Da lunedì 21 dicembre, infatti, il programma non andrà più in onda per la consueta pausa natalizia di qualche settimana. Il programma riprenderà a gennaio dopo le feste, ma non è stato ancora annunciato quando.

Al posto di Uomini e Donne in programmazione dei film a tema natalizio.

Sicuramente durante le vacanze i protagonisti del trono classico e del trono over si incontreranno negli studi per registrare altre puntate, forse addirittura le scelte dei tronisti.

Al posto del dating show di Canale 5 andranno in onda dei film a tema natalizio, con la programmazione prevista per le 14:10 fino alle 16:10. A seguire non ci sarà l’appuntamento con Pomeriggio Cinque.

Infatti anche il programma di Barbara D’Urso andrà in vacanza, al suo posto il daytime del Grande Fratello Vip e poi le ultime puntate de Il Segreto, prima di essere sostituito poi dalla soap opera turca DayDreamer, come vi abbiamo annunciato qualche settimana fa.

