Uomini e Donne: Ecco quando registreranno la scelta di Giacomo Czerny

Uomini e Donne, anticipazioni. La scelta di Giacomo Czerny verrà registrata tra oggi e domani e mandata in onda nell’ultima puntata prevista per il 28 maggio.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Dopo Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, manca solo la scelta di Giacomo Czerny. Il tronista ha dichiarato di essere molto in difficoltà.

Nonostante ciò nell’ultima registrazione del programma, che verrà fatta tra oggi e domani, il ragazzo dovrà fare la sua scelta. Non abbiamo ancora un nome, anche se in molti vociferano che possa essere Carolina.

Uomini e Donne: Giacomo passerà un giorno con ognuna delle corteggiatrici prima della scelta.

Aria d’estate a Uomini e Donne. Il programma, che è pronto a chiudere la stagione, deve affrontare l’ultimo nodo per quanto riguarda il trono classico: la scelta dell’ultimo tronista, Giacomo Czerny.

La sua scelta verrà registrata tra oggi, mercoledì 19 maggio, e domani, giovedì 20 maggio. Non sappiamo se ci saranno ospiti a sorpresa ma sappiamo quando andrà in onda la puntata: sarà il “finale di stagione” del programma.

Il ragazzo è molto indeciso su quale delle due corteggiatrici rimaste scegliere. Ha più volte dichiarato di sentire qualcosa per entrambe e anche loro hanno mostrato di tenere molto a lui.

Carolina, neo laureata 24enne, ha dichiarato di essersi innamorata di Giacomo. Si vocifera che possa essere lei scelta finale.

Martina, 26enne ballerina, prova qualcosa per il tronista ma non vuole fare troppi sacrifici: “Giacomo sa dove vivo. Non sarei disposta a spostarmi perché ho appena preso casa. Faremo avanti e indietro senza problemi”.

Giacomo ha deciso di passare un’intera giornata con ognuna delle due ragazze, per provare a schiarirsi le idee prima di fare la scelta. Per scoprire chi sceglierà non ci resta che aspettare.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.