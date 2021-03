Uomini e Donne: Sabina Ricci e Claudio Cervoni lasciano insieme il programma

Uomini e Donne trono over: lieto fine per Sabina Ricci e Claudio Cervoni (che hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi).

- Advertisement -

Non solo Gemma Galgani Le vicende del trono over di Uomini e Donne vedono protagonisti anche altre dame e cavalieri, desiderosi di trovare la propria anima gemella.

E, come accaduto in passato per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi parlano di un lieto fine anche per Sabina Ricci e Claudio Cervoni.

Quest’ultimo rivelerà di dover lasciare Roma nel mese di maggio, a causa di un impegno lavorativo. L’uomo dovrà inizialmente trascorrere dei weekend lontano da Roma e chiederà a Sabina di andare insieme a lui. Il cavaliere ne approfitterà per chiedere alla dama di trasferirsi in pianta stabile con lui. Maria De Filippi sarà piacevolmente sorpresa di fronte a questa scelta improvvisa e chiederà a Sabina se abbia intenzione di lasciare il programma durante l’assenza di Claudio.

La dama dice subito di sì, visto che si è innamorata di Claudio. I due si lasceranno quindi ad andare a un bacio appassionato, mentre (come tradizione delle “scelte” a Uomini e Donne) sopra di loro pioveranno petali rossi.