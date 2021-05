Uomini e Donne, rissa in camerino: pesanti accuse a Roberta Di Padua

Uomini e Donne, news. Rissa in camerino, sguardo da pazza: pesanti accuse di Aurora Tropea e Veronica Ursida a Roberta Di Padua.

- Advertisement -

Arrivano le ultime news di Uomini e Donne. Pesantissime accuse a Roberta Di Padua da una diretta Instagram fatta da Aurora Tropea, Veronica Ursida e Maria Tona. Le ex dame del trono over hanno infatti raccontato di episodi violenti nei camerini.

Roberta, stando ai racconti di Aurora e Veronica, avrebbe tentato di mettere le mani addosso a Aurora nei camerini, mentre la donna passava. Veronica ha invece raccontato di un tentativo di investirle da parte della donna, che forse era più un’intimidazione.

“È vero che Roberta Di Padua ha provato a picchiarti?” ha chiesto un fan.

“Se Roberta mi ha alzato le mani? Allora, praticamente – ha dichiarato Aurora – io sono uscita per riconsegnare mi sembra un orecchino a Claudio. Sono andata verso la redazione, non ho fatto caso che Roberta stesse seduta lì in mezzo a loro, perché di solito a noi ci fanno stare tutte dentro al camerino. Lei stava lì a chiacchierare con le ragazze. Non ho fatto in tempo ad avvicinarmi a loro che si è alzata in piedi e ha inveito contro di me sbraitando. La tenevano in tre, cercava di acchiapparmi e io le dicevo che non stava bene”.

La Tropea ha poi continuato: “Io piano piano sono entrata nel camerino, ho indietreggiato e non ho accettato la provocazione. Lei ha detto che non mi voleva menare, ma se io fossi stata un’altra persona saremmo arrivate alle mani, no?”

“A me mi è stato detto da Roberta che mi avrebbe trascinato per tutta Mediaset con i capelli. Ti ricordi quella volta che ci ha quasi messo sotto con la macchina? È passata sgommando vicino a noi con uno sguardo. La redazione sa tutto. All’inizio però mi hanno dato della pazza” ha invece raccontato Veronica.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.