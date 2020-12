Uomini e Donne: rimandata la sospensione al 23 dicembre

Uomini e Donne, anticipazioni. Cambio nel palinsesto Mediaset: la sospensione del programma spostata al 23 dicembre.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Partiamo subito da una buona notizia: vedremo due puntate in più del dating show di Canale 5, precisamente lunedì 21 e martedì 22 dicembre.

Questo perchè la sospensione per le feste natalizie, una consuetudine del programma negli ultimi anni, è stata spostata da lunedì 21 a mercoledì 23 dicembre. Non è stata resa nota, ad ora, la motivazione dietro questa decisione.

Gemma Galgani a letto con il cavaliere Maurizio.

Buone nuove per i fan di Uomini e Donne: Mediaset ha deciso di modificare il proprio palinsesto permettendo ai telespettatori di godere di altre due puntate del programma condotto da Maria De Filippi.

Infatti la sospensione per le feste natalizie, inizialmente previste per lunedì 21 dicembre, è stata posticipata a mercoledì 23, facendo si che la puntata di ieri non sia l’ultima di questo complicato 2020.

Ma cosa è successo nella puntata di ieri? Si inizia, come al solito, con Gemma Galgani. Vediamo subito un recap delle ultime puntate e della sua conoscenza con il cavaliere Maurizio, che l’ha stregata negli ultimi tempi.

Le immagini si concludono con Gemma nel suo camerino (si era appena cambiata dopo il gavettone fattole da Tina Cipollari n.d.r), quando si è incontrata con Maurizio. I due si sono scambiati i convenevoli per poi fissare un futuro appuntamento.

Tornati in studio Gemma viene interrogata su questo appuntamento. E’ andato tutto bene e la donna descrive la serata fino a quando, su domanda diretta di Gianni Sperti, non rivela che ha fatto l’amore con Maurizio.

Si passa poi a Riccardo Guarnieri. Avevamo lasciato il cavaliere che aveva deciso, di comune accordo, di sospendere la conoscenza di Roberta di Padua. Oggi invece scopriamo che i due hanno continuato a sentirsi, come andrà a finire?

