Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri è pronto a tornare

Uomini e Donne, anticipazioni. A quasi un anno dall’addio al programma, Riccardo Guarnieri è pronto a tornare.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Il trono over sta per dare il bentornato a uno dei suoi protagonisti più amati degli ultimi anni: Riccardo Guarnieri è, infatti, pronto a rimettersi in gioco per trovare l’amore.

Dopo la fine improvvisa e molto sofferta del suo rapporto con Ida Platano il cavaliere è stato lontano dalle luci della ribalta per un po’ di tempo. Ora invece si è deciso a tornare nello studio del dating show di Canale 5.

Ida Platano ha già confermato che lei non tornerà alla corte di Maria De Filippi.

Torniamo a parlare di Riccardo Guarnieri. L’ex cavaliere ha infatti deciso di tornare a Uomini e Donne per provare nuovamente a trovare l’amore, dopo la rottura di qualche mese fa con la storica compagna Ida Platano.

I due, dopo un tira e molla infinito andato in scena tra vari programmi di Mediaset, sembravano essere pronti al grande passo, almeno stando a quanto condiviso nel tempo sui social.

La pandemia li ha visti anche convivere a casa di lei, quando poi è arrivata la notizia della loro separazione definitiva nessuno poteva crederci. Ora saranno tutti costretti a farlo visto il ritorno del personal trainer al trono over.

Ida Platano, nel frattempo, ha fatto sapere che lei invece non tornerà nel programma, senza però dare ulteriori spiegazioni.

