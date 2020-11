Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri nuova intesa con Roberta

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione del programma Riccardo Guarnieri conferma di aver ripreso la conoscenza con Roberta di Padua.

Arrivano le prime anticipazioni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri, dopo essere tornato nel programma, inizia la conoscenza con Roberta di Padua e sembra che le cose vadano bene.

E’ il compleanno di Tina e per l’occasione viene fatta entrare una torta e tutti festeggiano con lei. Beatrice ha tosse e raffreddore ma la sua esterna con Davide Donadei si è svolta lo stesso tramite Skype.

Gemma chiede che la torta venga portata via prima che Tina gliela tiri in faccia.

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha deciso di proseguire la sua conoscenza con Roberta di Padua. I due si sono trovati bene, hanno raccontato di parlare al telefono per ore.

E’ il compleanno di Tina Cipollari e per l’occasione si festeggia in studio con una torta gigante. Gemma Galgani chiede che la torta venga portata via prima che Tina gliela tiri in faccia, come successo durante gli altri anni.

L’opinionista replica che la torta è troppo grande e la ricoprirebbe tutta di panna. Gemma fa una battuta e si passa oltre. Per la dama torinese arriva un nuovo cavaliere, che si unisce a Biagio e Maurizio nel corteggiarla.

E’ la volta del trono classico, con Davide Donadei impegnato in un’esterna particolare con Beatrice. La ragazza ha infatti tosse e raffreddore, cosa che impedisce ai due di vedersi di persona. Per risolvere il problema viene organizzato un appuntamento tramite Skype.

Vengono mostrate poi altre due esterne con altre due corteggiatrici. Davide balla con una di queste due nuove ragazze ma dichiara che Beatrice al momento è più avanti delle altre corteggiatrici.

Per Sophie arrivano Matteo e Antonio. Il primo si lamenta di non essere stato contattato dalla tronista, che si scusa per non averlo fatto. Antonio si pone in modo molto arrogante e usa un linguaggio volgare.

Nonostante tutto Sophie decide di continuare la conoscenza anche se nessuno riesce a capire il perchè.

