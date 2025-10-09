Uomini e Donne, registrazione 7 ottobre: Sabrina e Nicola lasciano il programma

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 7 ottobre. Sabrina e Nicola lasciano il programma su consiglio di Maria De Filippi.

Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne, quella di martedì 7 ottobre. In questa puntata vediamo una coppia lasciare il trono over del programma, anche se inizialmente non sembravano convinti.

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. In particolare da Sabrina, che lascia il programma insieme a Nicola. Lui non sembrava del tutto convinto, ma Maria De Filippi è intervenuta per dare lo sprone definitivo al cavaliere.

Per Sabrina era pronto a scendere un signore interessato, ma la dama ha detto di no, aggiungendo a Nicola: “Usciamo insieme o lo faccio scendere”, nel tentativo di convincerlo.

Al centro studio, Cinzia con Mario: lui le ha regalato un vestito e si è fatto un paragone con quello di Gloria, di colore simile e molto apprezzato.

Durante la discussione sono intervenute Gemma e Magda, mentre Agnese ha lasciato intendere che prova ancora qualcosa per Federico.

Sebastiano e Magda proseguono la conoscenza: lei andrà in Sicilia da lui. Una nuova dama avrebbe voluto scendere per il cavaliere, ma Sebastiano ha rifiutato.

Passiamo quindi al trono classico. Cristiana ha portato in esterna un nuovo ragazzo, Simone. Gli altri corteggiatori si sono lamentati, in particolare Ernesto, che si è rifiutato di ballare con la tronista.

Per Sara, Marco è andato in camerino da lei: hanno litigato senza chiarirsi. La dama è poi uscita in esterna con Andrea. Di Flavio non si è parlato.

