Uomini e Donne, registrazione: è finita tra Gemma e Giacomo

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione puntata di sabato 30 aprile. La conoscenza tra Gemma Galgani e Giacomo è finita.

Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di sabato 30 aprile. In questa puntata ampio spazio è stato dedicato al trono classico, meno presente nella registrazione precedente.

Chi aspetta con ansia la scelta di Luca Salatino resterà ancora deluso. Non solo non è arrivata la scelta, ma non si è nemmeno parlato di una data. In studio vediamo l’esterna del tronista con Soraia, andata molto bene.

Assente, ingiustificata, Aurora. Passiamo poi al trono di Veronica Rimondi: la tronista è andata in esterna con i due corteggiatori Matteo e Andrea. Pare, anche se è molto presto per fare ipotesi, che sia più presa dal primo.

Per quanto riguarda il trono over si parte subito con Gemma Galgani. La dama torinese, dopo essere stata messa da parte per qualche tempo, era tornata al centro dello studio con il cavaliere Giacomo.

La conoscenza tra i due era iniziata bene, con Gemma che aveva dichiarato di essere disposta a conoscerlo anche al di fuori del programma. Le cose sono andate avanti per qualche tempo e sembrava tutto molto promettente.

Tutto questo almeno fino alla puntata in questione, quando Giacomo ha deciso di chiudere la conoscenza con la dama. Non sono state date spiegazioni in merito e per il momento, quindi, non si capisce cosa è successo.

Non ci sono nuovi aggiornamenti su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, pare che i due non siano stati coinvolti nella puntata, stando alla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni Uominiedonneclassicoeover.

Ricordiamo che nella registrazione precedente, la dama aveva ammesso di non riuscire a vedere Riccardo solo come un amico. Ovviamente non è mancata la reazione di Tina Cipollari, pronta ad accusarla nuovamente e a riprendere a discutere con loro.

