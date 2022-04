Uomini e Donne, registrazione 23 aprile: Diego e Aneta lasciano lo studio

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di sabato 23 aprile. Dopo qualche settimana di conoscenza, Diego e Aneta lasciano lo studio.

Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di sabato 23 aprile. In questa puntata si aspettava l’annuncio che Luca Salatino aveva promesso nella registrazione della puntata precedente (datata venerdì 22 aprile).

In molti rimarranno delusi dal sapere che al tronista, in questa puntata, non è stato lasciato spazio. Non sappiamo le motivazioni dietro questa scelta, potrebbe essere successo qualcosa, come potrebbe non essere successo niente.

Quello che è certo è che il pubblico sta aspettando di sapere chi sceglierà il ragazzo, sempre più vicino alla fine del suo trono. Chi sperava di avere una risposta a breve dovrà attendere almeno un’altra settimana prima della prossima puntata.

Per quanto riguarda Veronica, invece, ha lasciato molti di stucco la sua decisione di andare in esterna non con Matteo ma con Andrea. Matteo, poi, amareggiato si è arrabbiato con lei in studio.

Passiamo ora al trono over. Nella puntata precedente è tornata in scena Gemma Galgani, dopo un periodo dove la dama torinese aveva trovato meno spazio televisivo. Gemma ha conosciuto Giacomo e in questa puntata avremo nuove notizie sulla loro conoscenza.

Ida Platano era assente e quindi non si è parlato di lei e di Riccardo Guarnieri. A proposito del cavaliere, ha deciso di chiudere la conoscenza con la dama Maria Grazia, come ci racconta su Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Chiudiamo queste anticipazioni con una notizia lieta: Diego e Aneta, che si stavano frequentando ormai da alcune settimane, hanno deciso di lasciare lo studio insieme e iniziare a vivere fuori la loro storia d’amore.

