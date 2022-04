Uomini e Donne, registrazione 16 aprile: Luca Salatino lontano dalla scelta

Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 16 aprile. Luca Salatino bacia Aurora in esterna ma poi l’attacca in studio.

Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione del 16 aprile di Uomini e Donne. In questa puntata vedremo sia i protagonisti del trono over che quelli del trono classico in scena.

Partiamo da quest’ultimo. Luca Salatino è ancora lontano dalla fine del suo trono, nonostante sia nel programma da tempo ormai. Vediamo la sua esterna con Aurora, esterna che va molto bene visto che si chiude con un bacio in piscina.

Nonostante ciò, il tronista accusa la ragazza di essere fredda, con Tina Cipollari che si dichiara d’accordo con lui. Aurora, sorpresa, non sa come reagire e lascia lo studio di Uomini e Donne.

Veronica Rimondi, invece, esce in esterna sia con il pretendente Matteo che con Andrea. Il primo le dedica una serenata per poi provare a baciarla, tentativo rifiutato dalla tronista, che però dichiara di apprezzare il fatto che lui cerchi l’approccio fisico tra loro.

Con Andrea la tronista ha un’esterna conoscitiva che sembra promettere bene per lei.

Passiamo quindi al trono over. Iniziamo col dire che Ida Platano è assente in studio. Vediamo che Riccardo Guarnieri esce in esterna con la pretendente Maria Grazia, assente in studio per motivi personali.

Biagio esce in esterna con la dama Katia e l’uscita va male: la dama avrebbe optato per del sushi e il cavaliere le ha offerto la pizza, cosa che lei gradisce affatto. Torna protagonista, dopo lungo tempo, Gemma Galgani.

Per la dama torinese arriva un nuovo pretendente: Giacomo. Con lui la dama si concede un ballo e poi il cavaliere la invita a uscire. Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, esce in esterna con un’altra ragazza, per poi eliminarla.

