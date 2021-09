Uomini e Donne, oggi va in onda la prima puntata: ecco le anticipazioni

Anticipazioni Uomini e Donne: oggi, lunedì 13 settembre, andrà in onda su Canale 5 la prima puntata del dating show di Maria De Filippi.

Il conto alla rovescia dei fan sta per finire. Oggi, lunedì 13 settembre (ore 14.45) andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

La prima puntata va in onda oggi, ma, come di consueto, nell’ultimo periodo sono state numerosissime le anticipazioni sul cast e, soprattutto, sulle prime registrazioni del programma.

Per quanto riguarda la puntata d’esordio, i primi spoiler riportano ovviamente la presentazione dei nuovi protagonisti del Trono Classico (Joele, Matteo, Roberta e Andrea Nicole, la prima tronista trans nella storia del programma).

Quest’anno tutte le puntate saranno “divise a metà” con il trono over, per cui già da oggi ci sarà spazio anche anche per le dame e i cavalieri del trono over, capitanati dalla superstar Gemma Galgani.

E, come da tradizione, non mancherà lo scontro con l’acerrima nemica, l’opinionista Tina Cipollari (ancora affiancata da Gianni Sperti e Tinì Cansino), che la criticherà aspramente visto che la dama torinese (71 anni) ha recentemente rivelato di essersi sottoposta ad un ritocchino chirurgico al seno.