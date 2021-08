Uomini e Donne, novità nel trono classico: Nicole Scavuzzo prima tronista trans?

Uomini e Donne trono classico: Maria De Filippi avrebbe scelto la modella Nicole Scavuzzo come prima tronista trans nella storia del dating show di Canale 5.

Tra le indiscrezioni più importanti sulla prossima edizione di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, spiccano quelle sul nome della prima tronista transgender nella storia del programma.

Secondo quanto riportato da “Il Vicolo delle News”, nel corso della registrazione di martedì 24 agosto è stata presentata la prima tronista trans, che dovrebbe essere la modella Nicole Scavuzzo, la quale ha completato il percorso di transizione: la prima puntata andrà in onda lunedì 13 settembre.

Nicole vive a Londra dal 2015, ha 24 anni ed è nata a Trapani, anche se ha vissuto principalmente a Torino. Oltre al lavoro di modella, lavora in una clinica londinese per persone trans.

In attesa di scoprire se si tratti davvero di Nicole o di un’altra persona, in ogni caso si tratta di una nuova svolta per Uomini e Donne, programma che conferma la mission di dare spazio all’amore in tutte le sue forme.