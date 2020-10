Uomini e Donne Maria De Filippi interviene contro Tina Cipollari

67

Uomini e Donne, Maria De Filippi è dovuta intervenire nell’ultima puntata del dating show di Canale 5 contro Tina Cipollari che ha aizzato il pubblico contro Gemma.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata del dating show di Canale 5 abbiamo assistito all’ultimo eccesso di Tina Cipollari. L’opinionista del programma ci ha abituato alle situazioni sopra le righe che crea, ma ogni tanto esagera.

Anche in questa occasione accade, tanto che Maria De Filippi è costretta a intervenire per recuperare la situazione. La motivazione dell’esagitazione di Tina è, come al solito, la vita amorosa di Gemma Galgani.

“Ma che hai oggi?” chiede Maria De Filippi a Tina Cipollari.

Grande agitazione nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Tina Cipollari ne ha combinata un’altra delle sue ma questa volta esagerando, tanto da costringere Maria De Filippi in persona deve intervenire per risolvere la situazione.

Ma come mai Tina ha creato tutta questa agitazione? Partiamo dal principio: la puntata si apre, come spesso accade, con Gemma Galgani al centro dello studio. Nella puntata odierna la donna ha preparato una sorpresa per il cavaliere Paolo.

Il cavaliere si mostra molto contento ma nonostante ciò decide di chiudere con la dama torinese. La decisione suscita più di qualche dubbio in studio, tanto che anche Gianni Sperti si dice perplesso per la scelta di Paolo.

L’unica che non è sorpresa di questa svolta è Tina, che riprende ad attaccare Gemma aizzando il pubblico in studio contro di lei. La questione prende una brutta svolta e in studio non si capisce più niente.

Maria De Filippi è quindi costretta a intervenire per far tornare la calma e poter continuare con la puntata, cosa impossibile con quella confusione. Inoltre la presentatrice chiede a Tina “Ma che hai oggi?”.

Negli ultimi tempi spesso accade che Tina ecceda nei suoi comportamenti e alcuni fan, sopratutto sui social, hanno iniziato a chiedere che si intervenga dall’alto per placare gli eccessi dell’opinionista.

