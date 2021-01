Uomini e Donne: l’esterna bollente di Sophie

Uomini e Donne, anticipazioni. Sophie Codegoni è alle prese con i suoi tre corteggiatori in attesa, a breve, di effettuare la sua scelta.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Dopo aver parlato a lungo della scelta Davide Donadei, non dobbiamo dimenticare che anche Sophie Codegoni è arrivata quasi alla fine del suo percorso.

La tronista tra poche settimane dovrà fare la sua scelta tra Matteo Ranieri, Giorgio Di Bonaventura e Antonio Borza. Dei tre quello che attualmente è il preferito di Sophie è Giorgio, ma gli altri due non demordono.

Sophie ha spiegato, nello studio di Uomini e Donne che Giorgio la mette a suo agio durante le esterne.

Esterna “bollente” per Sophie Codegoni, tronista di Uomini e Donne. La ragazza ha avuto un’esterna molto intima con Giorgio, suo corteggiatore al momento favorito per la scelta finale che, ricordiamo, avverrà tra poche settimane.

Per l’esterna, Giorgio ha portato a cena la tronista. La situazione era molto romantica e i due si sono abbandonati a più di una effusione. Il ragazzo sembra decisamente come comportarsi con lei, per sua stessa ammissione.

Sophie ha infatti spiegato che lui la mette a suo agio e prendendo l’iniziativa a livello fisico la aiuta a superare la sua naturale timidezza. E’ questo uno dei motivi che fanno propendere l’ago della bilancia in suo favore.

Non che gli altri due tronisti siano già sconfitti, ma prima uno poi l’altro hanno trovato delle difficoltà con Sophie che hanno fatto perdere terreno rispetto a Giorgio.

Antonio ha avuto più di una discussione con la ragazza, che ora pare stanca di corrergli dietro. Con Matteo, il preferito del pubblico, le cose sono precipitate dopo che lui ha detto che non risponderebbe “si” a una sua eventuale scelta.

