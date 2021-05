Uomini e Donne, la scelta di Massimiliano Mollicone criticata sui social

Uomini e Donne, news. Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa, vediamo quali sono stati i commenti dei fan sui social.

Arrivano le ultime news di Uomini e Donne. Il tronista Massimiliano Mollicone ha fatto la sua scelta, Vanessa. La ragazza ha risposto “Si” e i due hanno lasciato insieme lo studio del dating show di Canale 5.

Vediamo, però, come hanno reagito i fan sui social alla scelta di Massimiliano. Li troviamo molte reazioni e commenti, soprattutto negativi. C’è chi non è d’accordo con la scelta e chi, semplicemente, non si è sentito coinvolto dai protagonisti.

Uomini e Donne, vediamo ora una selezione dei commenti social.

Sono stati molti i commenti suoi social alla scelta di Massimiliano Mollicone. Non tutti, però, sono stati positivi, anzi. C’è chi scrive, infatti, “Purtroppo questa scelta non mi ha trasmesso un granché.”

Altri sono stati più diretti “ha dovuto scegliere lei, si è sentito in colpa per quello che ha detto a eugenia” e ancora “Che tristezza queste scelte! Eugenia super pesante“.

In molti hanno criticato il fatto che Massimiliano abbia fatto, secondo loro, una scelta facile, dato i caratteri diversi delle due corteggiatrici arrivate fino in fondo: più leggero e spensierato Vanessa, più serioso e complesso Eugenia.

Ovviamente non mancano i commenti positivi: “Mi fa piacere! Sono contenta per loro! E lei mi piace molto…Sono giovani, hanno una vita davanti, devono ancora crescere e gli auguro di farlo insieme…Per il percorso che hanno fatto direi che le basi sono buone…Auguro loro una storia lunga e felice…”, “Lei bellissima, solare, trasparente, diretta . Una bella ragazza , a 360 gradi. Bravo Massimiliano, ottima scelta”.

Qualcuno, conoscendo bene come funziona il programma, si augura di rivedere Eugenia il prossimo anno seduta su un trono “Con tutto il rispetto per Vanessa, una ragazza bellissima e bravissima, Eugenia era qualcosa di altamente superiore. Una Donna così a 21 anni, una bellezza pulita e non comune, abbinata ad una mente incommensurabile. La vorrei vedere sul Trono.”

