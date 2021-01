Uomini e Donne, la scelta di Davide Donadei in prima serata?

Uomini e Donne, anticipazioni. In occasione della scelta di Davide Donadei, il dating show di Canale 5 potrebbe riproporre lo speciale al Castello.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà in tv 4 giorni prima del previsto, giovedì 7 gennaio invece che lunedì 11 come programmato.

L’annuncio arriva dai social ufficiali del programma. Inoltre le ultime anticipazioni vorrebbero la scelta di Davide Donadei in prima serata in un castello, come fu fatto qualche anno fa per per Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Teresa Langella.

La scelta di Davide Donadei sarà registrata in questi giorni era stata rimandata per il lutto di Gianni Sperti.

Una buona notizia per i fan di Uomini e Donne. Il programma tornerà in diretta giovedì 7 gennaio, come annunciato ufficialmente dalle pagine social della trasmissione, ben 4 giorni prima del previsto.

Inoltre alcune voci vorrebbero Davide Donadei intento nella registrazione della sua scelta. La sorpresa è che pare che la location della scelta sia un castello in provincia di Roma, come fu fatto un paio di anni fa.

Ovviamente non ci sarà la festa, al contrario di allora, a causa delle limitazioni sanitarie, ma tutto il resto dovrebbe essere replicato alla perfezione. Se la notizia fosse confermata vedremo la scelta in una puntata speciale in prima serata.

Intanto scopriamo cosa ci aspetta nella puntata di giovedì. Oltre alle ultime battute di Davide con le sue corteggiatrici, Chiara e Beatrice, in attesa della sua scelta, vedremo anche Gemma Galgani.

Le cose tra la dama torinese e il suo attuale corteggiatore, Maurizio, non sembrano andare bene come prima di Natale. Anzi le anticipazioni parlano di una vera e propria crisi tra i due.

