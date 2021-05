Uomini e Donne, la disperazione di Gemma Galgani: Aldo la vede solo come amica

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: la “superstar” Gemma Galgani non ha preso bene il fatto che Aldo la veda solo come un’amica. Ida è uscita con Gabriele.

Quando si parla del trono over di Uomini e Donne, vengono subito alla mente le vicende della sua indiscussa superstar, Gemma Galgani.

Le ultime anticipazioni del trono over raccontano che la dama torinese è disperata perché, pur iniziando a sentire per Aldo qualcosa che va oltre l’amicizia, il cavaliere è uscito con Isabella, altra dama del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia, Isabella si tira indietro. Perciò, Gemma ed Aldo sono tornati ad incontrarsi, guardando insieme la puntata di Amici, anche se la dama torinese denuncia una certa freddezza dell’uomo nei suoi confronti.

Lo stesso Aldo conferma, tra lo stupore di tutto lo studio, che per lui Gemma è solo un’amica: “Non avevo capito che fosse presa in questo senso da me”.

Come sempre, Gemma troverà modo di essere protagonista anche della sfilata, stavolta a tema “Sogno di una notte di mezza estate”. Mentre ballava il can can, la dama torinese ha infatti mostrato le sue coulotte rosa shocking suscitando grande ilarità nello studio: sarà proprio lei a vincere la sfilata!

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Ida è uscita con Gabriele

Tra le dame più “chiacchierate” degli ultimi tempi c’è anche una grande amica di Gemma, Ida Platano, tornata da qualche tempo protagonista del dating show di Maria De Filippi. Ida è uscita con Gabriele. I due dovevano prendersi un caffè, ma l’uscita si è poi trasformata in un aperitivo al mare. Successivamente, lei lo ha invitato in camera da lei e lì si sono presi il famoso caffè.

Sia Ida che Gabriele confermano di essersi trovati molto bene nella reciproca compagnia: la loro conoscenza continuerà. Come dice il noto proverbio, “se son rose, fioriranno”.