Uomini e Donne, Ida Platano rivela sui social: “Un bellissimo incontro”

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: il clamoroso arrivo in studio di Ida Platano lascia aperte varie ipotesi. Chi ha incontrato la dama?

È stato a dir poco clamoroso il ritorno di Ida Platano tra le dame del trono over di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

In seguito a un lungo tira e molla con il cavaliere Riccardo Guarnieri (con tanto di partecipazione della coppia a Temptation Island), Ida aveva abbandonato il programma, per poi tornare clamorosamente in studio qualche giorno fa per rimettersi in gioco (e con un nuovo look). Nel frattempo, Riccardo è tornato nel programma e ha iniziato una storia con Roberta Di Padua, un amore che però sembra arrivato al capolinea, guarda caso in coincidenza col ritorno di Ida in studio.

Tuttavia, in occasione del suo nuovo “debutto” tra le dame de trono over, Ida ha affermato di aver deciso di darsi una nuova opportunità: “Mi piacerebbe conoscere Luca e Marco”.

Ma è lei stessa a mescolare le carte attraverso i social. In una stories su Instagram, la dama del trono over ha parlato di “un bellissimo incontro”. Si tratta di Luca, Marco, Riccardo o un altro cavaliere del trono over?