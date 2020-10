Uomini e Donne, Ida Platano pizzicata a cena con un uomo sulla quarantina

80

Uomini e Donne, anticipazioni. Nuova segnalazione su Ida Platano: la donna sarebbe stata vista a cena in pizzeria con un uomo sulla quarantina. Ha deciso di voltare pagina?

Arrivano le ultime anticipazioni sui protagonisti di Uomini e Donne. L’anticipazioni di oggi riguarda uno dei personaggi più amati degli ultimi anni del trono over: l’ex dama Ida Platano.

Pare infatti che la dama sia stata vista a cena in una pizzeria in compagnia di un uomo sulla quarantina, uomo che chiaramente non è Riccardo Guarnieri. Che le speranze di rivedere i due assieme fossero poche si sapeva, ma ora è un capitolo definitivamente chiuso?

“Storia definitivamente chiusa”, scrive Amedeo Venza su Instagram riguardo Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Ida Platano torna a far parlare di se. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, tra le più amate degli ultimi anni, è la protagonista dell’ultima segnalazione fatta da Amedeo Venza tra le sue storie Instagram.

L’influencer ha infatti reso noto che la donna è stata vista a cena in pizzeria con un uomo di circa 45 anni. I due, stando alla segnalazione, si sarebbero mostrati molto amici e complici alla suddetta cena.

Secondo Venza le possibilità che ci sia un ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri, cosa che molti fan del programma si auguravano ancora, non esistono più. Ricordiamo che i due si sono separati dopo aver passato assieme il lockdown a casa di lei.

“Storia ormai definitivamente chiusa tra Riccardo e Ida di Uomini e Donne…Anche perchè ormai lei pare aver trovato un nuovo amore…”, scrive Venza sul suo profilo Instagram.

Ida Platano nel frattempo dedica altri messaggi d’amore alla sua migliore amica Gemma Galgani, impegnata ancora giornalmente nel dating show di Canale 5. L’ex dama ha infatti pubblicato un video in cui le due amiche compaio assieme corredato da questa didascalia: “Ti voglio tanto bene…Ci sono e ci sarò sempre per te…”.

