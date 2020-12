Uomini e Donne, anticipazioni: Gianluca lascia il trono

Uomini e Donne, anticipazioni: nella puntata di ieri Gianluca De Matteis decide di lasciare il trono senza effettuare la sua scelta.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima puntata di Uomini e Donne, penultima del 2020. Nella puntata di ieri Gianluca De Matteis ha comunicato la decisione di abbandonare il trono senza effettuare la sua scelta.

Il ragazzo spiega le sue ragioni e ha un breve scambio con Maria De Filippi che lo consola. Vediamo anche come prosegue la conoscenza tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, dopo che nell’ultima puntata avevano deciso di separare le loro strade.

Arriva una nuova corteggiatrice per Riccardo Guarnieri.

Grandi sorprese nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri, lunedì 21 dicembre. Ricordiamo che quella di oggi sarà l’ultima puntata del 2020 e che da domani il programma andrà in pausa per le vacanze natalizie.

La puntata di ieri si apre con Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due raccontano di essersi visti dopo che nella scorsa puntata avevano deciso di chiudere. La dama racconta che Riccardo le è stato molto vicino in un momento di difficoltà.

I due potrebbero aver passato la notte assieme, anche se non hanno confermato la notizia, e quindi hanno deciso di riprendere la conoscenza. Maria De Filippi informa Riccardo che una nuova dama ha chiesto di poterlo conoscere.

Senza alcun indugio il cavaliere accetta e la dama scende in studio. Roberta, ovviamente, non ci vede più dalla rabbia e decide di chiudere nuovamente con Riccardo. Anche Michele, che usciva con Roberta, dice che con Riccardo la dama soffrirà e basta.

Si passa poi al trono classico. Gianluca De Matteis prende la parola e comunica a tutti la decisione di lasciare il trono classico senza effettuare la sua scelta. Il ragazzo spiega che non si sente a suo agio in quel mondo e che forse non fa per lui.

Maria interviene a consolarlo spiegando che a volte scatta qualcosa, mentre in altre non succede niente. Quindi non c’è bisogno di preoccuparsi e che se davvero si sente così ha preso la giusta decisione.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.