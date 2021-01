Uomini e Donne: ecco i 5 momenti più scioccanti del 2020

Uomini e Donne, ecco la nostra lita dei 5 momenti più scioccanti del 2020, dalla sospensione per il covid alla rottura tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Un altro anno di Uomini e Donne è passato, un anno intenso, complicato, a tratti drammatico. I riferimenti alla pandemia mondiale sono palesi, ma il danting show di Canale 5 ha fatto fronte alle difficoltà ed è andato avanti.

Per celebrare l’anno che verrà, vi mostriamo i 5 momenti più scioccanti del passato 2020, momenti che sono stati selezionati dai nostri archivi e che per noi hanno un significato particolare.

Ecco la lista:

Al quinto posto troviamo la liaison che ha fatto parlare tutti, dai fan agli opinionisti, da maggio a settembre. Ovviamente Gemma Galgani non poteva mancare in questa lista e la sua storia con il 26 Sirius ha certamente tenuto banco come solo lei sa fare.

Per qualche mese si è parlato della sospensione, definitiva, del trono classico. Gli ascolti della versione classica di Uomini e Donne erano i più bassi di sempre e Mediaset faceva pressioni per eliminarlo. Alla fine la soluzione post covid, con la fusione di trono classico e over, ha prevalso.

Al gradino più basso del podio non poteva mancare la versione 2.0 del programma di Maria De Filippi. Eravamo in pieno lockdown e non sapevamo come affrontarlo. Appena si è potuto, Uomini e Donne è tornato con una versione a prova di covid, non sempre apprezzata dal pubblico.

Erano una delle coppie più apprezzate degli ultimi anni. Erano tornati in studio separati ma non avevano resistito ed erano tornati assieme. Si parlava di matrimonio e avevano iniziato a convivere. Poi il fulmine a ciel sereno. Tra Ida e Riccardo è tutto finito, questa volta per davvero. Riccardo è anche tornato di nuovo a Uomini e Donne.

Al primo posto, senza ombra di dubbio, il covid 19, l’evento che ha condizionato in toto il 2020. Per quanto riguarda Uomini e Donne, ovviamente, prima la sospensione, poi la versione 2.0, infine la fusione dei troni. Nel mezzo incertezza, preoccupazione, ma anche tanta speranza.