Uomini e Donne: domani la scelta di Davide Donadei

Uomini e Donne, anticipazioni. Nella registrazione di oggi Davide Donadei annuncia che domani farà, finalmente, la sua scelta.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, fatta nella giornata di oggi (martedì 26 gennaio). A sorpresa Davide Donadei fa l’annuncio che tutti aspettavano: nella registrazione di domani farà la sua scelta.

Il ragazzo ha rimandato per più di un mese questa decisione, attesa inizialmente per inizio/metà dicembre, prima della pausa natalizia del programma. Poi qualcosa è cambiato e il tronista ha preso tempo.

Chi sarà scelta tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi?

Grandi novità nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Davide Donadei, infatti, ha annunciato che domani, mercoledì 27 gennaio, farà la sua scelta. Le due corteggiatrici, Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, si dimostrano molto sorprese.

Passiamo poi a vedere l’esterna con Chiara. Come aveva fatto con Beatrice la settimana scorsa, Davide ha passato con lei l’intera giornata. Lei è andata a prenderlo e in macchina vanno al paese di lei, Sacrofano.

Qui Chiara lo porta in giro per fargli vedere il posto, fino a fermarsi in un punto panoramico dove si baciano da sopra le mascherine. Dopo pranzo tornano in casetta e lei gli regala un album di loro foto con delle frasi scritte da lei sui momenti della loro relazione.

Tina Cipollari e Gianni Sperti fanno notare che regalare un album porta sfortuna, almeno per la loro esperienza li a Uomini e Donne. Vediamo quindi l’ultima parte dell’esterna quando lei lo porta alla terrazza della loro prima esterna.

Qui c’è uno striscione che recita “PERMETTIMI DI AMARTI”, poi gli fa una dedica d’amore. Il momento è molto forte e Davide inizia a piangere. In studio anche Beatrice sta piangendo, lo ha fatto per tutto il tempo del video.

La ragazza spiega che crede che non verrà scelta ed è per questo che sta piangendo.

Si passa poi a Sophie Codegoni. La ragazza si scusa con Matteo per come lo ha lasciato in studio la scorsa puntata per correre dietro a Giorgio. Il ragazzo spiega che ha capito che lei è cosi e per questo non se la prende.

Vediamo quindi il chiarimento con Giorgio nel camerino. I due parlano anche del bacio che lei ha definito tiepido e fanno pace. In studio Giorgio le chiede che se c’è stata differenza tra il bacio con lui e quello con Matteo.

Lei ammette che c’è stata una differenza, seppur lieve, e che ha pensato di più a uno di loro due in questa settimana che non si sono visti.

