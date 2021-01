Uomini e Donne: cosa è successo tra Davide Donadei e Chiara Rabbi?

Uomini e Donne, anticipazioni. Nella puntata di ieri la delusione di Chiara per la giornata passata da Davide Donadei con Beatrice Buonocore.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri va in scena un momento di tensione tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. Il tronista ha infatti passato un’intera giornata con l’altra sua corteggiatrice, Beatrice Buonocore.

La ragazza si è sentita esclusa dall’esterna fatta da Davide, vedendola come una scelta indiretta. Ad aggravare la situazione Davide sembra ancora lontano dalla scelta, aumentando la tensione per tutti.

Uomini e Donne: “Ci sono rimasta male”, spiega Chiara Rabbi.

Nuovo scontro tra Davide Donadei e Chiara Rabbi a Uomini e Donne nella puntata di ieri venerdì 29 gennaio. I due si sono scontrati nuovamente perchè la ragazza si sente penalizzata dal tronista (anche se poi alla fine la sceglierà).

Inoltre il fatto che Davide abbia passato un’intera giornata con Beatrice Buonocore, l’altra sua corteggiatrice, non contribuisce a calmare gli animi. Ricordiamo che la tensione, soprattutto nelle ragazze, è in salita da inizio gennaio.

Questo perchè, settimana dopo settimana, Davide rimanda il momento della scelta. Entrambe le ragazze, in momenti diversi, hanno chiesto al tronsta di sbrigarsi, perchè la situazione si sta facendo insostenibile.

Vediamo cosa si sono detti i due ragazzi. “Io non metto in dubbio il tuo interesse, ma forse, sono io a cercare da te qualcosa che non arriva” dichiara Davide Donadei. “Ci sono rimasta male”, risponde Chiara.

“Perché ho trascorso un’intera giornata con Beatrice? Perché ti ho accusata di non avere reazioni?”, continua Davide. “Perché ho trascorso un’intera giornata con Beatrice? Perché ti ho accusata di non avere reazioni?”, risponde una delusa Chiara.

Vediamo poi l’esterna di Davide e Beatrice, esterna molto emozionante che si chiude con la dichiarazione della corteggiatrice al tronista: “Ti scelgo perché ti voglio nella mia quotidianità, ti voglio perché sei l’unico casino che sono sicura riuscirei a risolvere“.

