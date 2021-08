Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani ancora protagonista

Uomini e Donne trono over: dalle prime indiscrezioni trapela che Gemma Galgani sarà ancora protagonista del popolare dating show di Maria De Filippi.

Si susseguono le indiscrezioni sulla prossima edizione di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, la cui prima puntata andrà in onda lunedì 13 settembre.

Se da un lato c’è ancora incertezza per quanto riguarda i nomi dei nuovi tronisti del trono classico, molto più chiaro è lo scenario del trono over, identificato dai telespettatori soprattutto con la sua star più famosa: Gemma Galgani. Girava la voce per cui la dama torinese dovesse partecipare alla nuova edizione del reality La Talpa: tale rumors è stato però categoricamente smentito dalla prima registrazione.

Le nuove puntate delle vicende amorose di dame e cavalieri vedranno quindi come superstar ancora una volta Gemma Galgani, ormai vero e proprio punto fermo da ben 12 anni per il dating show firmato “Queen Mary”.

E, come da consolidata tradizione, non mancheranno le polemiche con gli opinionisti Gianni Sperti e, soprattutto, con la sua acerrima nemica Tina Cipollari, la quale tornerà negli studi di Roma dopo che nell’ultima parte della scorsa stagione aveva partecipato “a distanza”.