Uomini e Donne, anticipazioni: tornano in tv le scelte nel castello

Uomini e Donne, anticipazioni. Da mercoledì 14 luglio, torneranno in prima serata le scelte dei tronisti del 2019 nel celebre castello.

Arrivano le ultime, grandi, anticipazioni di Uomini e Donne. In attesa della prossima stagione, al via a fine agosto per le registrazioni e settembre per la messa in onda, stanno per tornare le vecchie scelte in prima serata.

I tronisti erano Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Mediaset sta per rimandare in scena le scelte del 2019, quelle nel castello con tanti ospiti speciali.

Ricordiamo infatti che ad organizzare la festa c’era niente di meno che Valeria Marini, mentre Giulia De Lellis si occupava del look dei tronisti. Infine a supervisionare il tutto con la sua esperienza c’era la colonna portante del trono over, l’immancabile Gemma Galgani.

Questo ciclo di puntate speciali inizierà mercoledì prossimo, 14 luglio, in prima serata.

