Uomini e Donne, anticipazioni: Roberta Giusti furiosa con Luca

Uomini e Donne, anticipazioni. La tronista Roberta Giusti è furiosa con Luca: il ragazzo è stato visto a cena con un’altra.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, abbiamo visto Roberta molto arrabbiata per il comportamento dei suoi due corteggiatori, Samuele e Luca. La tronista vede in esterna i due ragazzi per avere un confronto con i due ragazzi.

Con Samuele le cose vanno bene. Il ragazzo le fa delle affermazioni importanti, confortandola e calmandola. Con Luca le cose non vanno altrettanto bene: i due litigano furiosamente e il ragazzo non si presenta nemmeno in puntata.

Le cose peggiorano quando viene svelata una segnalazione arrivata proprio sul ragazzo. Pare, infatti, che sia stato pizzicato a cena con un’altra ragazza. Roberta è visibilmente delusa e arrabbiata con lui, colpevole, forse, di avere una storia all’esterno del programma.

Per quanto riguarda il trono over, invece, i toni sono molto esasperati. Tutto inizia con Marcello, ex uscente di Ida Platano, che ha iniziato a uscire con Marika, che invece usciva con Armando Incarnato.

“Di sicuro non voglio fidanzarmi con te, perché una persona falsa e bugiarda a casa mia non la voglio. Hai mentito fin dalla nostra prima uscita. Vediamo se con lui vai oltre o continui ad omettere le cose, fino a quando arriva un altro che ti piace e ti dedichi a lui”, ha sbottato Armando.

“Io non sono geloso, sono arrabbiato perché si è rivelata simile alle persone che ho già frequentato”, ha ammesso successivamente il cavaliere partenopeo . Nonostante le polemiche, Marcello ha confessato di essersi trovato molto in sintonia con Marika mentre Ida ha ribadito di sentirsi presa in giro.

I due sono stati molto criticati dalla coppia di opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, per niente d’accordo con le loro parole verso i rispettivi ex. “Stai facendo la figura della donna ferita e risentita. Stai infangando una persona, che è peggio che farne un dramma” ha commentato Tina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.