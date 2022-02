Uomini e Donne, anticipazioni: rissa sfiorata tra Bigio e Armando

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione Armando Incarnato è stato protagonista assoluto nei due troni.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Protagonista assoluto, sia per il trono classico che per quello over, è stato Armando Incarnato, che ha creato il solito scompiglio e anche di più.

Advertisement

Partiamo dal trono over. Biagio, ex corteggiatore di Ida Platano, è tornato ufficialmente a far parte del parterre del programma. Al momento del ballo, ha chiesto che fosse utilizzata una particolare canzone napoletana.

Fin qui niente di sorprendente, capita spesso che siano gli stessi protagonisti a chiedere che si balli sulle note di una canzone specifica. Questo però ha fatto scattare immediatamente Armando.

Il cavaliere, infatti, si è alzato e ha spiegato che negli ultimi tempi gli è stato chiesto di sponsorizzare quella specifica canzone facendola suonare durante un ballo. Da qui l’accusa a Biagio di volersi accaparrare la sponsorizzazione.

Biagio da parte sua ha negato con forza e i due hanno discusso alzando rapidamente i toni, arrivando quasi a mettersi le mani addosso vicendevolmente.

Passiamo al trono classico. Matteo Ranieri è diviso tra Denise e Federica. Con quest’ultima le cose vanno abbastanza bene, tra i due è scattato anche un bacio nell’ultima esterna. Con la prima, invece, le cose non sono così facili.

La ragazza è infatti molto interessata anche ad Armando e, nonostante Matteo le abbia chiesto di rinunciare a lui più volte, non da segni di voler cedere. Vediamo quindi un video dei due che parlano e il tronista le rinnova l’invito a scegliere tra i due.

La ragazza però non si decide e lascia lo studio. Matteo fa per inseguirla quando interviene Maria De Filippi in persona: lui non deve seguirla ancora, ha deciso di non rinunciare ad Armando e non è lui il corteggiatore.

A questo punto anche Federica lascia lo studio, stanca che il tronista insegua sempre la sua rivale. Maria allora esorta il ragazzo a inseguire quest’ultima, visto come si è comportata Denise fino ad ora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.