Uomini e Donne, anticipazioni: Gianluca De Matteis elimina Camilla

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione del programma, fatta il 9 ottobre, Gianluca De Matteis, messo di fronte a una scelta, decide di chiudere la conoscenza con Camilla.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, fatta il 9 ottobre. In questa registrazione Gianluca De Matteis si confronta con Camilla Pucciarelli, dopo che la dama ha chiesto che intenzioni avesse con lei.

Il tronista quindi prende una decisione inaspettata: chiudere la conoscenza con la ragazza. Nel frattempo vediamo anche l’esterna tra la tronista Sophie e Nino, dove i due si stuzzicano molto.

Dopo aver baciato Gemma, si scopre che Biagio ha baciato anche Maria.

Nuova registrazione per Uomini e Donne Canale 5. Il 9 ottobre i protagonisti si sono riuniti nello studio del programma per registrare una nuova puntata. Il protagonista è stato il tronista Gianluca, messo alle strette dalla corteggiatrice Camilla.

La puntata si apre però con un nuovo cavaliere del trono over, Giuseppe, che si presenta al pubblico spiegando le motivazioni che lo hanno portato al dating show condotto da Maria De Filippi.

Si passa poi al trono di Gianluca. Maria De Filippi si scusa con Camilla, spiegando alla corteggiatrice che è stata lei a vietare a Gianluca di seguirla dietro le quinte dopo che nella puntata precedente la ragazza aveva abbandonato lo studio.

Date le nuove norme anti covid, quest’anno la redazione del programma ha deciso di impedire a tutti di andare e tornare dallo studio, per ridurre al minimo le situazioni potenzialmente pericolose.

La ragazza poi chiede a Gianluca di prendere una decisione nei suoi riguardi. Lei ha bisogno di lavorare e quindi non può perdere tempo in puntata per poi non essere portata in esterna dal ragazzo.

Il tronista allora, messo alle strette, decide di chiudere la conoscenza con la ragazza.

Successivamente vediamo l’esterna tra Nino e la tronista Sophie, dove i due si sono trovati molto bene. Tornati in studio Sophie si lamenta dei corteggiatori che hanno stretto amicizia dietro le quinte del programma.

Chiudiamo le anticipazioni riportate dal sito NewsUeD.com con Biagio, attuale corteggiatore di Gemma Galgani. Dopo l’esterna in cui i due si sono baciati, scopriamo che il cavaliere ha baciato anche Maria. Come andrà a finire questo triangolo?

