Uomini e Donne, anticipazioni: Bacio “hot” tra Gemma e Biagio

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione del programma, datata sabato 3 ottobre, Gemma Galgani ha raccontato del bacio particolare che c’è stato con Biagio.

Arrivano le ultime anticipazioni dell’ultima registrazione del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. La registrazione in questione è stata fatta sabato 3 ottobre e, come al solito, si apre con Gemma Galgani.

La dama torinese racconta del bacio “hot” che c’è stato con il cavaliere Biagio la sera prima. Inoltre abbiamo aggiornamenti sia su Sirius sia sulle vicende del trono classico, con le ultime esterne girate dai tronisti.

Continua la conoscenza tra Sirius e Angelica: scopriamo che tra i due è scattato il bacio.

Le cose vanno molto bene ai corteggiatori di Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione del programma scopriamo, infatti, che molti di loro hanno baciato i loro rispettivi interessi amorosi, sia nel trono classico che in quello over.

La puntata si apre con Gemma Galgani. La dama racconta che la sera prima si è vista con Biagio e le cose sono andate molto bene. Tra i due c’è stato anche un bacio che la dama ha definito “porno”.

A questo punto è intervenuta la dama Maria che ha raccontato che Biagio è uscito con Gemma solo perchè lei aveva un impegno la sera precedente. Infatti il corteggiatore le ha detto che avrebbe preferito uscire con lei.

Si passa poi a Nicola Vivarelli, vero nome di Sirius, e Angelica. Tra i due le cose vanno molto bene e scopriamo che tra i due c’è stato anche un bacio. Anche Armando voleva uscire con Angelica, ma dichiara di essersi tirato indietro quando ha scoperto la sua età (22 anni n.d.r.).

Passiamo ora al trono classico. Gianluca ha fatto un’esterna con una corteggiatrice mora, ma le cose tra i due non sono andate molto bene. Lei infatti ha dichiarato che lui pensa troppo a se stesso e per questo in molte si sono tirate indietro.

Vediamo poi l’esterna tra Davide e leccese Rossana. Tra i due si è instaurato un buon rapporto, tanto che il ragazzo si è aperto con lei confidandole il suo complesso rapporto con il padre.

In studio Beatrice si è lamentata di non essere stata portata in esterna dal ragazzo, ma lui le ha assicurato che sarebbero usciti questa settimana visto che si festeggiava il suo compleanno.

