Università “Federico II”, Corso di Laurea in Statistica: 95% di occupati post laurea

Dipartimento Scienze Politiche “Federico II”: aperte le iscrizioni al test d’ingresso per la laurea triennale in Statistica per l’impresa e la Società (coordinato dal Prof. Giancarlo Ragozzini).

Sono aperte le iscrizioni al corso di laurea in Statistica per l’impresa e la Società del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli Federico II. Un corso di laurea coordinato dal prof. Giancarlo Ragozini e che ha garantito un tasso di occupazioni del 95% per gli studenti che hanno seguito il percorso universitario post triennale conseguendo la laurea magistrale. Addirittura, fa notare il coordinatore didattico prof. Ragozini, i primi quattro studenti del corso triennale hanno conseguito il titolo in dottori in statistica in due anni e una sessione e sono già pronti per iniziare il percorso magistrale.

Il Corso di Laurea in Statistica per l’Impresa e la Società intende formare statistici con una solida preparazione di base in tutti gli ambiti della Statistica e con competenze informatiche, al fine di affrontare le sfide nel mondo delle imprese moderne che necessitano di competenze per l’analisi di dati complessi (anche sotto forma di big data).

“Il corso è rivolto a chi non è spaventato dalla matematica e dall’informatica e ha la curiosità di interpretare la realtà attraverso metodi e strumenti quantitativi, affrontando sempre problemi nuovi che necessitano di creatività e spirito di iniziativa” – spiega il coordinatore del corso di laurea prof. Giancarlo Ragozini. A parlare sono anche i dati forniti da Almalaurea sul corso in Statistica per l’Impresa e la Società corso magistrale in Scienze Statistiche per le Decisioni: tasso di occupati a un anno del 82%, occupati a 3 anni del 94%, e occupati a 5 anni del 100%. L’indagine è relativa ai laureati nel 2019, mentre nel 2020 si è registrato un piccolo calo a un anno, causa pandemia.

Ultimo dato rilevante è la presenza di almeno uno studente all’anno nel percorso di dottorato di ricerca, nel 2021 sono stati addirittura due gli studenti che hanno superato la selezione per l’importante percorso post laurea.

Il corso si articola in due percorsi: uno rivolto allo studio del business data analytics e uno rivolto allo studio dei fenomeni sociali, anche di massa e che si manifestano on-line. Per tale motivo, il Corso di Studio integra discipline di ambito statistico, matematico-attuariale ed informatico, con discipline di ambito economico, aziendale, giuridico, sociale e psico-sociale, per fornire al laureato le conoscenze specifiche dei campi di applicazione e per favorire la comunicazione dei risultati agli utenti. Non vengono trascurate le competenze di base che consentono al laureato di inserirsi proficuamente nell’ambito del settore finanziario, assicurativo e bancario.

Il piano didattico è finalizzato sia ad una formazione professionale immediatamente spendibile sul mercato del lavoro, che alla costruzione delle competenze richieste dalla Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per le Decisioni (LM-82), che costituisce la naturale prosecuzione del percorso di studi. Per partecipare al test d’ingresso basta registrarsi compilando il modulo al linkhttps://forms.gle/XCUvxK8c5KJ9oXnd6