Unimusic, ecco i nuovi appuntamenti della rassegna musicale

Ecco i nuovi concerti di Unimusic, il Festival della musica e della cultura per Napoli, ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II.

Dopo i recenti successi legati ai due concerti che il M° Luigi De Filippi ha tenuto nel prestigioso Cortile delle Statue dell’Università Federico II di Napoli, con un concerto di musica barocca e di musiche di Gardel e Piazzolla, continua senza sosta e con grande successo la programmazione dei nuovi appuntamenti della prestigiosa manifestazione “UniMusic”.

Il prossimo concerto infatti è previsto per giovedì 23 settembre 2021, sempre nel Cortile delle Statue alle ore 19:30, il Concerto “Aimez-vous Schubert…” con l’Orchestra Scarlatti Young diretta dal M.° Gaetano Russo, proporrà la Terza Sinfonia di Schubert, luminoso capolavoro giovanile del compositore austriaco per eccellenza (nacque, visse e morì nella sua Vienna) pieno di spirito rossiniano, vivace e travolgente te come gran parte della musica del compositore pesarese; sono previste inoltre anche pagine orchestrali dal più raffinato repertorio francese, che spazierà da Gabriel Fauré a Vincent d’Indy.

Domenica 26 settembre 2021, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo alle ore 19:30, il Concerto “Interplay”: appuntamento musicale originale ed estremamente godibile, proposto da un ensemble di quattro clarinetti, lo Strange Clarinet Quartet. Pagine di Astor Piazzolla si alterneranno a gustosi crossover tra classico, jazz e improvvisazione di Yves Gourhand, Alfred Uhl, Chick Corea e altri.

Segnaliamo anche un momento musicale con il Decimino dell’Orchestra Scarlatti Young, venerdì 24 settembre 2021 alle ore 17:30 nella Chiesa dei Santi Marcellino e Festo, in occasione della “Notte Europea dei Ricercatori” realizzata dall’Università Federico II di Napoli.

Nell’ambito dell’iniziativa Musica & Musei, in collaborazione con l’Università Federico II, i biglietti dei concerti consentono entrata gratuita nei musei scientifici giovedì 30 settembre 2021 dalle ore 09:00 alle 13:30.

Biglietti disponibili su azzurroservice.net e presso i punti vendita autorizzati.

Informazioni su unimusic.it e nuovaorchestr ascarlatti.it, o ai recapiti 0812535984, info@unimusic.it, info@nuovaorchestrascarlatti. it.