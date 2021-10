Uncharted, Sony mostra il trailer del film [VIDEO]

Uncharted, anticipazioni. Dopo le prime immagini del film, Sony ha finalmente rilasciato il trailer del film con Tom Holland.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uncharted, film della Sony basato sulla saga videoludica omonima. Dopo le immagini rilasciate e il leak di qualche giorno fa, arriva finalmente il trailer ufficiale del film.

Dopo tanti dubbi legati alla realizzazione del film sembra finalmente che l’attesa dei fan sia terminata. Negli anni molti registi si sono avvicinati alla produzione per poi chiamarsene fuori, dando l’idea che alla fine non avrebbe mai visto la luce.

Se poi aggiungiamo anche tutti i rinvii e ritardi causati dal covid il quadro è decisamente completo. Fortunatamente non è andata così e siamo tutti in trepidante attesa di poter vedere la pellicola.

Ecco la trama del film.

Nathan Drake, interpretato da Tom Holland, discendente del celebre Sir Francis Drake è un cacciatore di tesori. Mentre è alla ricerca del fratello maggiore Sam, il giovane incappa nella conoscenza di Victor Sullivan (Mark Wahlberg), noto come Sully, con cui Drake stringerà amicizia e che diventerà il suo mentore.

Il giovane è convinto che il fratello non sia scomparso, ma sia disperso in un posto remoto non segnato su alcuna mappa terrestre. Sarà Sully a indicargli dove potrebbe essere Sam, ovvero su un’isola deserta, dove si dice sia custodito il mitico El Dorado, il tesoro più cercato del mondo. Convinti che se troveranno l’oro, troveranno anche Sam, i due si mettono in viaggio, ma non sono gli unici a cercare il leggendario tesoro…

Detto di Tom Holland, Mark Wahlberg, il cast è completato da Sophia Taylor Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas mentre la regia è stata affidata a Ruben Fleischer, autore di Zombieland e Venom, che sarà affiancato alla produzione da Avi Arad, Charles Roven e Alex Gartner, con la storia che è stata scritta da Art Marcum e Matt Holloway.

Ecco il trailer del film:

Fortune favors the bold. Watch the official trailer for #UnchartedMovie, starring Tom Holland and Mark Wahlberg, exclusively in movie theaters February 18. pic.twitter.com/23PvjtINpn — Uncharted (@unchartedmovie) October 21, 2021

