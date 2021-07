Un regalo per Diego, ecco la Coppa Maradona: Italia-Argentina a Napoli?

Coppa Maradona: la Fifa sarebbe al lavoro per organizzare un’amichevole di lusso tra l’Italia (fresca campione d’Europa) e l’Argentina (vincitrice della Coppa America).

L’ipotesi della Fifa è di quelle suggestive e pare che stia prendendo forma: un’amichevole tra Italia e Argentina a Napoli, per celebrare la memoria del Pibe de Oro.

Una vera e propria Coppa Maradona, che si spera possa vedere lo stadio a lui intitolato se non pieno, almeno con tanto pubblico.

Questa partita metterebbe di fronte i neo-campioni d’Europa (dopo ben 53 anni) e i sudamericani, freschi vincitori della Copa America dopo 28 anni (nonché primo trofeo per l’immenso Lionel Messi da capitano dell’Albiceleste). Tyc Sports, una delle televisioni più note in Sud America, ha pubblicato sui propri canali social la notizia: “La Fifa ha già allertato l’Afa (la Federazione argentina, ndr) che si disputerà la Coppa Maradona tra la Seleccion e l’Italia, i vincitori della Copa America e dell’Europeo. Si giocherà a Napoli, in dicembre o gennaio”.

Dunque, il match si giocherebbe tra fine 2021 e inizio 2022, ricordando il campione scomparso lo scorso 25 novembre a 60 anni sul campo che lo ha visto protagonista per sette anni. Uno stadio in cui, tra l’altro, fu capitano anche della sua Argentina, nella fattispecie il 3 luglio 1990 (semifinale di Italia ’90 che lo vide trionfare ai rigori).

E chissà che questo nuovo Italia-Argentina non sia un gustoso anticipo di quando accadrà ai prossimi Mondiali, quelli di Qatar 2022 (dove le due squadre si presenteranno da favorite).