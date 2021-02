Un Posto al Sole trame dal 22 febbraio: Michele indaga su Emil

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 22 al 26 febbraio. Emil esce di prigione e Niko è molto preoccupato, per questo decide di iniziare ad indagare per scoprire la verità.

In suo aiuto arriva Michele che fa una scoperta inaspettata. Nel frattempo Guido e Mariella tornano a casa, desiderosi di trovare un po’ di tranquillità. Quello che non sanno è che i problemi sono dietro l’angolo.

Niko cercherà in ogni modo di trovare tutti gli elementi utili a fare luce sulla reale posizione di Emil e sul crimine di cui è accusato.

Michele però ben presto farà una scoperta in grado di mettere tutto in discussione. Guido e Mariella faranno ritorno a casa desiderosi di tranquillità ignari del fatto che ad attenderli ci saranno molteplici cambiamenti.

Michele desideroso di scoprire la verità si recherà al commissariato per parlare con Torre e lì scoprirà che le sorti di Emil dipendono solo da Silvia. Nunzio desideroso di giocare ancora a poker continuerà a mentire a Franco. Intanto Salvatore farà una proposta a Mariella incurante della presenza costante di Bice. Per Franco arriverà il momento della partenza per Venezia nonostante i suoi sospetti sul comportamento ambiguo di Nunzio, mentre in casa Saviani aumenterà ancora la tensione e la distanza tra i coniugi in maniera inevitabile.

Roberto Ferri si ritroverà ancora una volta a gestire i problemi con i suoi dipendenti e vedrà fallire il suo nuovo piano per risolvere la questione in maniera corretta.

Emil verrà scarcerato e questa notizia porterà Michele Saviani a prendere una decisione che lo allontanerà per sempre da sua moglie Silvia. Nunzio invece compirà un gesto sconsiderato pur di accaparrarsi la cifra di cui ha bisogno.