Un Posto al Sole, trame all’8 ottobre: Marina e Roberto sempre più vicini

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all’8 ottobre. Fabrizio, sempre più in depressione per la sua vita, cerca il conforto nel fondo della bottiglia.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 4 all’8 ottobre. In queste puntate assisteremo al lento declino di Fabrizio verso l’alcolismo: l’uomo ha infatti deciso di sfogare così tutta la frustrazione per gli ultimi avvenimenti.

Marina avrà sempre più difficoltà a stargli vicino e per questo si avvicinerà, di nuovo, a Roberto Ferri. Silvia è ancora divisa tra Michele, ancora ignaro del suo tradimento, e Giancarlo che le farà vivere dei momenti difficili.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Pasquale continuerà ad essere il sospettato principale per l’aggressione a Susanna. Fabrizio Rosato invece continuerà a sfogare le sue frustrazioni nell’alcol e il suo comportamento verrà tollerato sempre meno da Marina che farà di tutto per poter riportare un po’ di serenità nel suo rapporto col marito. Il battesimo del piccolo Federico diventerà motivo di scontro tra Alberto e Clara. Tra i due non mancheranno le discussioni che si concluderanno con un imprevedibile epilogo.

Fabrizio, deluso e amareggiato per i suoi fallimenti, precipiterà in un vortice di autolesionismo. Marina invece, stanca del suo comportamento si avvicinerà sempre di più a Roberto.

Per Niko arriveranno dei momenti davvero difficili da gestire a causa del pericolo che incombe su di lui, tanto che il ragazzo si chiederà se riuscirà ad uscirne senza problemi. Ornella deciderà di dare una bella lezione di vita a suo figlio. Mariella e Guido, nel corso di una cena organizzata con Silvia e Michele, rischieranno di far precipitare in uno stato di profonda crisi i coniugi Saviani.

Fabrizio sarà sempre più dipendente dall’alcol mentre sua moglie si avvicinerà sempre di più a Ferri. Serena, decisa a ritrovare suo marito, deciderà di provare a riconquistarla con le stesse modalità con cui era sbocciato il loro amore.

A causa del suo amante, Silvia trascorrerà una serata davvero terribile, mentre Michele continuerà ad ignorare il tradimento della donna con Giancarlo.

Viviana Carlino invece tornerà nella vita di Filippo proprio quando le cose tea quest’ultimo e Serena cominceranno ad andare meglio. Rossella decisa a dare il massimo nel suo lavoro, verrà messa a dura prova dal dottor Crovi. Silvia passerà dei difficili momenti a causa della sua situazione con Giancarlo. Michele intanto farà una dolorosa scoperta. Filippo, deciso a comportarsi in maniera corretta nei confronti della sua famiglia, parlerà in maniera chiara a Viviana della sua situazione. Patrizio insisterà parecchio affinché Clara organizzi la festa per il battesimo del suo piccolo, ma Palladini potrebbe rimanerci davvero male.

