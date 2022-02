Un Posto al Sole, trame all’11 febbraio: Nunzio lascia Chiara

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 7 all’11 febbraio. Nunzio è così accecato dalla gelosia per Chiara da decidere di chiudere con lei.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 7 all’11 febbraio. Nunzio è sempre più in difficoltà con l’intesa che c’è tra Chiara e Ludovico, chiaramente geloso della ragazza.

Per questo prende una decisione impulsiva ma molto forte: decide di chiudere con Chiara, che si trova spiazzata dalla cosa. Clara intanto scopre di essere stata licenziata e Alberto si offre di aiutarla.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Nunzio (Vladimir Randazzo) accecato dalla gelosia per la complicità tra Ludovico (Roberto Caccioppoli) e Chiara (Alessandra Masi). Il ragazzo perde infatti il controllo delle proprie azioni finendo per impaurire tutti. Clara (Imma Pirone) scopre nel frattempo di essere stata licenziata.

Per questo motivo, Alberto (Maurizio Aiello) decide di approfittarne per offrirsi disponibile ad accollarsi tutte le spese della donna e del piccolo Federico. Più tardi una divertente disputa con il cognato fa emergere le scarse conoscenze di Raffaele (Patrizio Rispo) in campo enologico.

Nunzio, tra continue tensioni e sospetti, si ritrova a prendere un’altra decisione discutibile dettata dal difficile rapporto con Chiara. Nel frattempo Rossella (Giorgia Gianetiempo) entra in piena crisi con Riccardo (Mauro Racanati), per il quale non è più capace di gestire la gelosia, soprattutto adesso che lui sta per andare a Bolzano.

Proseguendo nella ricerca dell’abbinamento perfetto fra cibo e vino, Renato (Marzio Honorato) e Raffaele si trasformano in compagni di studio e anche buoni amici.

Continuano i momenti di tensione per Rossella, soprattutto quando la ragazza si ritrova alle prese con un caso clinico molto complesso che mette alla prova competenza e controllo dell’emotività. Intanto Riccardo fa di tutto per convincere Virginia (Desirée Noferini) ad accettare una separazione consensuale.

Per Chiara, invece, le cose si mettono male dopo la rottura con Nunzio. La ragazza si ritrova infatti costretta ad affrontare una difficile trattativa per la cessione delle quote del gruppo Petrone. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) approfitterà dunque della sua fragilità per speculare e ottenere condizioni a suo vantaggio?

Più tardi, durante un evento di beneficenza, Marina (Nina Soldano) si ritrova da sola insieme a Lara (Chiara Conti) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Inutile dire che la tensione tra le due donne rischia di esplodere in qualunque momento. A complicare le cose è inoltre l’evidente attrazione tra Roberto e Marina.

Più tardi Riccardo rientra da Bolzano dopo il confronto con Virginia, ma Rossella è ancora troppo presa da una situazione lavorativa complicata per prestargli attenzione. A complicarsi è anche la situazione scolastica di Bianca, bambina che finisce così per far preoccupare molto Franco (Peppe Zarbo) e Giulia (Marina Tagliaferri).

In un impensabile colpo di scena, Ferri potrebbe essere riuscito a riconquistare Marina. Presto, però, l’uomo si ritrova travolto da una decisione improvvisa da parte di lei che non aveva messo in conto.

Nel frattempo Rossella trova in se stessa la forza per motivare il suo paziente a lottare contro la malattia. Peccato che il successo lavorativo non la liberi dai problemi in ambito sentimentale. Si prepara intanto per Franco una nuova brutta notizia con la quale fare i conti.

