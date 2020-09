Un Posto al Sole, anticipazioni. Serena è incinta, ma chi è il padre? Inizialmente siamo portati a pensare che sia Leonardo, ma sarà davvero così?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole. Scopriamo così che il test di Serena è un test di gravidanza, ma non solo. Scopriamo anche che è positivo.

Ma chi è il padre? Stando alle prime anticipazioni, è plausibile credere che il padre sia Leonardo, dato che la ragazza ha dichiarato di avere un segreto da rivelargli. Ovviamente non abbiamo la certezza di questa situazione.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Serena sarà molto turbata dal risultato del test e che dopo aver scoperto di essere incinta ne parlerà con Leonardo, mantenendo invece il Sartori all’oscuro di tutto. Sembra abbastanza ovvio quindi che il padre sia l’Arena e che Serena nasconda la gravidanza a Filippo per non rischiare di perdere Irene. Ma se invece il padre fosse Filippo?

Se il padre fosse il Sartori, si spiegherebbe la grande ansia della Cirillo in seguito alla scoperta di essere in dolce attesa. Il quadro in cui si inserisce la gravidanza è quello di una guerra familiare, Filippo e Serena hanno appena affrontato la sentenza di separazione.

Serena ha chiesto a Niko una linea morbida, ignorando la strategia del Sartori, pronto a sfruttare a suo vantaggio i problemi – non proprio superati – di Leonardo con la droga. Beatrice ha così ottenuto per Filippo l’affido congiunto.

Dopo una separazione tanto difficile e una gestione della figlia Irene, altrettanto complicata, Serena si troverebbe seriamente in crisi a scoprire di essere incinta di Filippo.

Dunque, il toto scommesse è aperto, per ora tutti gli indizi portano a pensare che il “fortunato” sia Leonardo, ma Un Posto al Sole ci ha abituati a grandi sorprese e sconvolgenti scoperte, è per questo che la risposta più ovvia potrebbe non essere quella giusta…

