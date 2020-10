Un Posto al Sole, al 30 ottobre: Leonardo spinge Niko a lasciare il lavoro

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 26 al 30 ottobre. Niko, influenzato negativamente da Leonardo, prende una decisione molto sofferta.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 26 al 30 ottobre. In queste puntate vedremo proseguire la trama che vede Niko sempre più allo sbando.

Dopo quello che gli è successo in questo periodo, tutto sembra aver perso di significato per il ragazzo. A questo si aggiunge l’influenza negativa di Leonardo, che di certo non lo aiuta. Una notizia rischia di far saltare l’equilibrio tra Serena e Filippo.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Angela regala a Clara i vecchi vestitini di Jimmy per il bambino che sta arrivando, ma Alberto reagisce malissimo! Giulia riconosce la voce del truffatore e a quel punto sembra che il suo incubo sia finito, ma un’ombra di tristezza continua a offuscare la sua serenità. Bice prosegue con il suo piano teso a conquistare Michele, ma non ha fatto i conti con Silvia!

Niko continua a trascurare il suo lavoro. Serena e Filippo sono sul punto di riconciliarsi, ma una notizia improvvisa rischia di stravolgere il loro ritrovato equilibrio. Seguendo il consiglio di Angela, Clara annuncia ad Alberto il proposito di tornare a vivere a casa sua. Decisa a vendicarsi del marito fedifrago, Bice ora inizia a corteggiare Cotugno.

Ormai incapace di gestire gli alti e bassi della sua situazione, Niko prende una decisione drastica e sofferta. Clara si appresta a lasciare casa di Alberto; quest’ultimo intanto riceve una telefonata che potrebbe rivelarsi promettente.

Rossella discute con Ilaria. Silvia e Michele partono per Indica, ma un imprevisto li attende lungo il tragitto. Di ritorno dalla Sardegna, Marina e Fabrizio devono affrontare un’inaspettata scoperta. Deciso a lasciare lo studio Navarra, Niko incontra però la ferma opposizione del padre.

