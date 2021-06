Un Posto al Sole, salta la puntata di giovedì 10 giugno

Un Posto al Sole, anticipazioni. Salta la puntata di giovedì 10 giugno per il Golden Gala Pietro Mennea, che verrà recuperata venerdì 11 giugno.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Oggi non vi parleremo delle prossime trame della soap opera di Rai 3, ma di uno spostamento di una puntata, per la precisione quella di giovedì 10 giugno.

Quella sera, su Rai 3, è previsto il Golden Gala Pietro Mennea, manifestazione di atletica leggera, in diretta dall’Asics Firenze Marathon Stadium dalle 20:00 alle 22:00. Per questa motivazione Un Posto al Sole, solitamente previsto per le 20:45, non andrà in onda.

Non è la prima volta che l’appuntamento giornaliero con Upas salta per dare spazio a una speciale programmazione. E’ successo, spesso, per dare spazio al dibattito politico, oltre che per le manifestazioni come quella di giovedì.

I fan della soap però non dovranno attendere molto per rimettersi in pari: è infatti previsto un doppio appuntamento per il giorno dopo, venerdì 11 giugno. Andranno quindi in onda la puntata saltata giovedì e quella già prevista per venerdì.

L’appuntamento è spostato alle 20:20 per un doppio episodio che vedrà, tra le altre cose, il tentativo di Pietro Abbate (Simon Grechi) di manipolare Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti).

