Un Posto al Sole: Clara scopre Alberto e Barbara

Thea confessa a Giulia di aver mentito per procurare un alibi al fratello. Mentre gli operai continuano la loro protesta per il mancato bonus, i Cantieri subiscono un incidente che mette Roberto Ferri in serie difficoltà. Per la “gioia” di Franco e Renato, Bianca scopre di avere una spiccata sensibilità ecologista e si comporta di conseguenza.

Dopo l’arresto di Emil, Thea rivolge un accorato appello a Niko affinché non abbandoni il fratello. Michele riceve da Chiara una proposta che lo spinge a prendere un’importante decisione. Bianca mette sotto torchio Renato per la raccolta differenziata. Franco vede Nunzio molto sfuggente e cerca di aprire un varco nella sua corazza.

