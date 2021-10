Un Posto al Sole, anticipazioni: quante coppie a rischio!

Un Posto al Sole, anticipazioni. Nelle ultime trame molte delle coppie della soap opera sono a rischio, tra tradimenti, alcolismo e tanto altro.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole e promettono grandi novità, soprattutto per le coppie della soap opera di Rai 3. Come ogni buon prodotto del genere, dietro ogni angolo ci si può aspettare una crisi, un problema, una difficoltà da superare.

Upas non fa eccezione ma il momento che stanno vivendo alcune coppie è decisamente molto “intenso”. Partiamo da Susanna, la cui aggressione è al centro delle ultime trame. Pare proprio che l’ex fidanzato Pasquale c’entri qualcosa a riguardo.

Le cose non vanno bene tra Michele e Silvia. La donna ha un amante da qualche tempo, Giancarlo, che le ha dato si felicità ma anche molta preoccupazione. Silvia si è trovata più volte a dover scegliere tra i due e fino ad ora ha rimandato la scelta.

Anche tra Marina e Fabrizio stanno naufragando. Dopo la disastrosa vicenda che ha colpito il Pastificio Rosato, Fabrizio trova conforto solo nel fondo della bottiglia. Questo atteggiamento sta spingendo Marina di nuovo tra le braccia di Roberto Ferri.

Un’altra coppia che non sta vivendo un momento felice è quella composta da Serena e Filippo. La perdita di memoria dell’uomo e il suo rinnovato interesse verso Viviana hanno, chiaramente, complicato la loro vita.

Più di contorno, a livello di esposizione, saranno le storie di Niko e Patrizio. Quest’ultimo sta cercando di convincere Clara a far battezzare il piccolo Federico. Niko andrà invece incontro ad alcuni momenti drammatici, ma non sappiamo ancora come andrà a finire.

View this post on Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.