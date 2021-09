Un Posto al Sole, anticipazioni: Renato ha aggredito Susanna?

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 settembre. Le condizioni di Susanna sono gravi e dopo Nico i sospetti si spostano su Renato. Ma anche l’infermiere potrebbe essere l’aggressore.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 6 al 10 settembre. Le condizioni di salute di Susanna sono molto gravi dopo l’aggressione subita e Niko è molto preoccupato per lei.

Il ragazzo, inoltre, non sa come dire a Jimmy degli avvenimenti degli ultimi giorni. Le indagini portano a pensare che il colpevole sia un inquilino del Palazzo Palladini e Renato è sospettato dalle autorità di essere il colpevole dell’aggressione.

Un Posto al Sole: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Al centro dell’attenzione il difficile momento di Niko per le condizioni di salute di Susanna. Il ragazzo si sente in difficoltà perché non sa come spiegare la cosa a Jimmy. Attesa poi per delle importanti rivelazioni di Renato al figlio.

Intanto, la presenza di Viviana nella vita di Filippo farà andare su tutte le furie Serena. Le condizioni di salute di Susanna restano gravi mentre la polizia prosegue le indagini su chi ha aggredito l’avvocatessa.

A un certo punto una delle ipotesi è che il colpevole potrebbe essere un inquilino di palazzo Palladini. Mentre Franco cerca di sistemare il suo rapporto con la figlia, Rosato è felice di come stanno andando le cose per il pastificio, ma presto è in arrivo un nuovo imprevisto.

Intanto Renato avvisa Niko che potrebbe finire in guai seri, mentre Marina è in polemica con Rosato a causa dello spot pubblicitario per il suo pastificio.

Anche Rossella si troverà in una situazione spiacevole, ma riceve un aiuto inaspettato: Vittorio la convince a trascorrere una serata trasgressiva, ma questo potrebbe mettere in pericolo la sua carriera professionale. Una delle rivelazioni più clamorose è che il sospettato per l’aggressione a Susanna sia addirittura Renato, ma quando Poggi parla alla polizia finisce anche lui nel mirino degli inquirenti.

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.