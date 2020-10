Un Posto al Sole, anticipazioni fino al 12 ottobre: Arturo si scontra con Sebastiano

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 7 al 12 ottobre. Mentre Arturo si scontra con Sebastiano, Nadia e Renato sono a un bivio.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 7 al 12 ottobre. In queste puntate gran parte dei protagonisti della soap opera di Rai 3 verranno chiamati in causa, con delle situazioni in divenire anche complicate.

Mia si scontrerà con Alex per non tornare nella casa vecchia, Nadia e Renato si riavvicineranno mentre Arturo e Sebastiano avranno uno scontro in ospedale. Le cose tra Marina e Fabrizio vanno invece a gonfie vele.

Vediamo adesso le anticipazioni di Un Posto al Sole più nello specifico.

Marina riceverà una piacevole sorpresa sul posto di lavoro. Tuttavia, non mancheranno motivi di disagio per lei: la sua relazione con Fabrizio non smetterà di generare dubbi e perplessità nella famiglia Rosato. La delusione di Vittorio sembrerà non placarsi, aumentando il suo senso di frustrazione e sconforto.

Novità anche per quanto riguarda Alex che, inaspettatamente, riceverà una visita da Silvia: l’iniziativa sarà molto apprezzata. Per quanto riguarda Giulia, la sua indecisione sembrerà non lasciarle tregua, al punto che deciderà di confidarsi con Ornella: quest’ultima non faticherà a nascondere la sua preoccupazione per lei.

Proseguirà a gonfie vele anche la relazione tra Fabrizio e Marina: la loro intesa sarà sempre più accentuata. Enorme risalto verrà dato anche all’incontro-scontro che avverrà in ospedale fra Sebastiano ed Arturo.

Mia continuerà ad opporsi all’idea di ritornare nella vecchia casa, al punto da rendere quasi impossibile la vita per Alex. Mirella deciderà di intervenire personalmente, infastidita dal comportamento invadente e morboso di Cinzia che Guido non sarà in grado di placare a dovere.

Inatteso riavvicinamento tra Nadia e Renato, dopo i numerosi litigi a cui abbiamo finora assistito.

Il coinvolgimento per Adele, tuttavia, non sembrerà del tutto attenuato. Marina troverà comprensione tra le braccia di Fabrizio, su cui peseranno ancora le accuse dello zio.

Nel frattempo, Susanna rimarrà piacevolmente sorpresa da Ugo e Niko. I fan di “Un Posto al sole” avranno modo di assistere anche ad un clamoroso incontro al Vulcano, in seguito al quale Diego sarà vittima di ricordi tutt’altro che piacevoli.