Un Posto al Sole, anticipazioni dicembre 2022: bacio tra Michele e Silvia

Un Posto al Sole, anticipazioni. Sotto Natale avremo un ritorno di fiamma tra Michele e Silvia o il loro bacio non avrà conseguenze?

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Vi abbiamo parlato recentemente di un momento di riavvicinamento tra Michele e Silvia. I due ex sono tornati a Napoli e stanno cercando di organizzare le vacanze in famiglia.

In particolare Silvia decide di organizzare una cena con la famiglia allargata: Michele, Rossella e Riccardo. La cena andrà in “scena” la prossima settimana, tra giovedì 22 e venerdì 23 dicembre 2022.

In queste due puntate osserveremo, tra le altre trame, l’andamento di questa cena. Non tutto andrà infatti come previsto, con Riccardo che viene richiamato per un’emergenza in ospedale e non può prendere parte all’evento.

Rossella, ovviamente, deciderà di accompagnarlo per non farlo restare da solo. Quindi Silvia e Michele rimarranno da soli ma decideranno di continuare la cena, in ricordo dei vecchi tempi.

Si sa, però, che queste scene nascondono sempre altro: tra i due, infatti, le cose si fanno intime e arriva addirittura un bacio appassionato, come se il tempo non fosse mai passato. L’idillio però è interrotto da una telefonata di Giancarlo.

Come proseguirà la trama? Michele e Silvia torneranno insieme o è stato solo un momento di debolezza? Per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime anticipazioni della trama di Un Posto al Sole.

