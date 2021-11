Un Posto al Sole, anticipazioni: Arianna pronta a tornare

Un Posto al Sole, anticipazioni. Arianna Landi, interpretata da Samantha Piccinetti, sta per tornare nella soap.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Un nuovo personaggio sta per tornare a Napoli nella soap opera di Rai 3: stiamo parlando di Arianna Landi, interpretata da Samantha Piccinetti.

La donna aveva dovuto abbandonare la serie l’anno scorso per un lieto evento: era rimasta, infatti, incinta, cosa che le ha impedito, ovviamente, di essere presente per le riprese della soap.

Nelle trame il suo personaggio era partito insieme al compagno Andrea, interpretato da Davide Devenuto, per il Madagascar. Qui, la coppia avrebbe adottato un bambino, per poi trasferirsi a Londra.

L’attrice ha confermato il suo ritorno a mezzo social, su cui ha scritto “Faccio un rispostone generale per chi mi chiede se sono rientrata ad UPAS! Il rientro di Arianna è previsto, ma le tempistiche sono ancora sconosciute, quindi bisogna aspettare. Tenete duro!”.

A differenza sua non rivedremo però Devenuto, dato che l’attore ha dato l’addio ufficiale al suo personaggio già lo scorso anno. Quindi vedremo Arianna nell’inedito ruolo di madre single.

Un altro personaggio che non vedremo a breve è quello di Viola Bruni, interpretato da Ilenia Lazzarin. L’attrice ha detto di essere disposta a tornare a interpretare il suo personaggio in caso di chiamata dagli autori, chiamata ancora non pervenuta.

Arianna si aggiunge a Lara e Nunzio, a breve dovrebbero fare il suo ingresso in scena Otello Testa, e i due vigili Cerruti e Cotugno, ritornati nel corso dell’ultimo anno, anche se non tutti ancora apparsi in tv.

